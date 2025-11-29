Con un tuit, River despidió a cinco jugadores históricos: "Eternamente gracias"

River Plate cerró su año futbolístico de manera prematura a fines de noviembre con su eliminación ante Racing por los octavos de final del Torneo Clausura y comenzó a planificar lo que será el próximo año, a la espera de saber si el destino le dará un guiño para clasificarse al Repechaje de la Copa Libertadores (Boca Juniors o Argentinos deben ser campeones del Clausura) o si deberá conformarse con su participación en fase de grupos de la Sudamericana, una competición que Marcelo Gallardo conoce a la perfección porque su título en 2014 comenzó a moldear su ciclo de éxitos con la entidad Millonaria.

En este escenario, el cuadro riverplatense dio curso a cinco despedidas en la tarde de este viernes: Enzo Pérez, Milton Casco, Nacho Fernández, Gonzalo Martínez y Miguel Borja. A ninguno se le va a renovar el contrato que vencía el 31 de diciembre próximo.

“Por la gloria eterna, por defender nuestros colores con el corazón y por ser un capitán legendario, ¡Eternamente gracias, Enzo!“, escribió la cuenta oficial del club en redes sociales enfocado en el volante central, quien dejó el Valencia de España a los 31 años para retornar a la Argentina a mitad de 2017, alcanzó la gloria máxima en la Copa Libertadores 2018 venciendo a Boca Juniors en el Superclásico y tuvo su segundo ciclo este año después de un paso por Estudiantes de La Plata en 2024.

Por otro lado, la situación de Nacho Fernández ya era un secreto a voces en los pasillos del Estadio Monumental porque se había conocido su intención de volver a Gimnasia y Esgrima La Plata a partir de 2026. De igual manera, se brindó al máximo para la Banda hasta el punto de ser titular en la eliminación frente a Racing por 3-2 en el Cilindro de Avellaneda.

“Ignacio Fernández cierra su ciclo como jugador de River, donde disputó un total de 314 partidos, convirtió 42 goles y ganó 10 títulos ¡Gracias, Nacho!“, fue la misiva elegida por la entidad de Núñez en el adiós al mediocampista de 35 años, que llegó en 2016 desde el Lobo, se marchó al Atlético Mineiro de Brasil en 2021 y volvió en 2023.

A ellos, se unió Gonzalo Martínez. El Pity fue una de las primeras apuestas de Marcelo Gallardo como entrenador. La Banda lo compró a principios de 2015 desde Huracán y el Muñeco lo bancó en su peor momento hasta que explotó su máximo nivel. La consagración en la Libertadores 2018 incluyó la anotación del 3-1 final ante el Xeneize en Madrid con el famoso relato de Mariano Closs: “Y va el tercero...”.

Sin embargo, su salida a ligas de segundo o tercer orden como Estados Unidos (Atlanta United) y Arabia Saudita (Al Nassr) lo alejaron del mapa en el día a día. Para colmo, las lesiones tampoco lo ayudaron: sufrió dos roturas del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda entre febrero de 2023 y enero de 2024, una de ellas en el equipo saudí y la segunda sucedió pocos meses después de su retorno al conjunto de la Capital Federal.