El “Titán” Herrera: Boxeo, disciplina y una nueva oportunidad detrás de las rejas

El boxeo salteño vivirá un hecho inusual y cargado de simbolismo el próximo viernes 5 de diciembre, cuando Mauro “Titán” Herrera, actualmente privado de su libertad en el penal de Villa Las Rosas, realice su debut profesional como semipesado en el microestadio Delmi. El pugilista enfrentará al santafesino Juan “Polvorita” Coria, en el cierre del festival “Camino a las Glorias IV”.

Herrera, detenido desde 2018, se consolidó como uno de los talentos más destacados del boxeo amateur salteño dentro del programa deportivo intramuros. Su disciplina, entrenamiento diario y resultados en el cuadrilátero lo convirtieron en referente de un proceso de reinserción y superación personal que encuentra en el deporte una herramienta clave.

El púgil inició su camino competitivo en 2022 desde la unidad carcelaria y hoy sueña con extender su trayectoria a nivel profesional. En una entrevista brindada en el penal al diario El Tribuno, afirmó que el boxeo le permitió reencontrarse consigo mismo y adoptar una disciplina que transformó su conducta y su actitud, tanto dentro del penal como pensando en el futuro, con la intención de demostrar el cambio una vez en libertad.

Para su debut, Herrera reconoció ansiedad y entusiasmo, motivado por el apoyo de su familia, sus compañeros de pabellón y el público que sigue su historia, como un claro ejemplo de esperanza y transformación.

El festival, que incluirá una cartelera con combates profesionales y amateurs de primer nivel, será uno de los eventos más importantes del calendario boxístico provincial. Las entradas están disponibles a través de norteticket.com y el pesaje oficial se realizará el jueves 4, a las 17, en la Panadería del Chuña.