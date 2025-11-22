La edición 60 de Ciudad de Navidad se realizará entre el 25 de diciembre y el 10 de enero

“Ciudad de Navidad” en su edición número 60, ya tiene fecha. Se realizará del 25 de diciembre al 10 de enero de 2026 en Villa Las Rosas.

Organizado por los vecinos del barrio desde 1965, el proyecto nació con la intención de narrar de manera original la historia del nacimiento de Jesucristo. A través de una teatralización al aire libre, interpretada en la falda del Cerro Capitán, se recrean distintos pasajes bíblicos vinculados a la Navidad, desde el 25 de diciembre hasta la llegada de los Reyes Magos.

La escenificación reúne a más de 200 actores, entre niños, jóvenes y adultos, quienes año tras año dan vida a los personajes centrales del relato religioso. La propuesta combina tradición cultural, participación comunitaria y una impronta artística.