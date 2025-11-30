Boca y Argentinos Juniors, a todo o nada en el Torneo Clausura

Boca recibirá este domingo a Argentinos Juniors, en un encuentro correspondiente a los cuartos de final del Torneo Clausura entre dos de los grandes candidatos a quedarse con el título.

El partido, que está programado para las 18:30, se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera”, y se podrá ver a través de ESPN Premium y TNT Sports Premium. El árbitro será Fernando Echenique y en el VAR estará Lucas Novelli.

Boca, que es dirigido por Claudio Úbeda, atraviesa un gran momento, ya que viene de ganar sus últimos cinco partidos con mucha solidez (3-1 a Barracas Central, 2-1 a Estudiantes de La Plata, 2-0 a River, 2-0 a Tigre y 2-0 a Talleres de Córdoba).

Esto le permitió al equipo “Xeneize” terminar en la primera posición de la Zona A con 29 puntos y así clasificarse a la próxima edición de la Copa Libertadores, ya que finalizó segundo en la tabla anual solo por debajo de Rosario Central.

En los octavos de final de los playoffs, Boca eliminó a Talleres de Córdoba gracias al triunfo por 2-0 en “La Bombonera”.

Pero en esta ocasión no la tendrá nada fácil, ya que del otro lado de la cancha estará Argentinos Juniors, uno de los equipos más regulares del 2025 en el fútbol argentino.

Los dirigidos por Nicolás Diez finalizaron quintos en la Zona A con 25 puntos, mientras que en los playoffs comenzaron con un muy buen triunfo 2-0 frente a Vélez gracias al doblete de Hernán López Muñoz, una de sus mayores figuras.

Ambos equipos, Boca por su gran presente y Argentinos Juniors por su regularidad a lo largo del año, son dos de los grandes candidatos a quedarse con el título en este Torneo Clausura.

El ganador de este cruce se enfrentará con Racing o Tigre, que se enfrentarán el lunes en el “Cilindro de Avellaneda”.

- Probables formaciones -

Boca: Agustín Marchesín; Juan Baringa, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Exequiel Zeballos, Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Argentinos Juniors: Gonzalo Siri; Sebastián Prieto, Erik Godoy, Francisco Álvarez, Leandro Lozano; Nicolás Oroz, Federico Fattori, Alan Lescano; Diego Porcel,Hernán López Muñoz, Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Hora: 18:30.

Árbitro: Fernando Echenique.

VAR: Lucas Novelli.

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera).

TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium.