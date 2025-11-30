Murió un nene de 5 años ahogado en una pileta en Córdoba cuando estaba por festejar su cumpleaños

La tarde que debía ser de festejo terminó en una tragedia irreparable en Jesús María. Un niño de 5 años murió este sábado luego de ser encontrado dentro de la pileta de su casa, en barrio La Florida, justamente el día en que estaba por celebrarse su cumpleaños.

Fuentes policiales indicaron que la mamá salió al patio y encontró a su hijo dentro del agua, ya sin signos vitales. Inmediatamente pidió ayuda y personal de emergencias llegó para asistirlo. Durante varios minutos intentaron reanimarlo, pero a pesar de los esfuerzos no lograron revertir la situación.

El episodio ocurrió en una vivienda de calle Chaco. La Policía trabajó en el lugar y la causa quedó a disposición de la Fiscalía de Jesús María quien investiga cómo se produjo el hecho. De acuerdo con los primeros informes se advirtió que el pequeño murió ahogado.

Mientras la comunidad quedó conmocionada por la noticia, la familia enfrenta ahora un dolor inmenso en un día que debía ser de celebración para el pequeño.