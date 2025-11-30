Colapinto habló tras el GP de Qatar: Lapidario análisis de la carrera y frase irónica

Franco Colapinto se mostró muy frustrado al terminar el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1. Tras quedar en el puesto 14°, fue autocrítico de su actuación y hasta sorprendió con una ironía al referirse a la única carrera del calendario que queda en el horizonte.

“Fue una carrera larga, sin mucho ritmo. No había mucho a pesar de los cambios que hicimos: no encuentro el ritmo y es duro, creo que hay que tratar de entender un poquito más todo después del fin de semana e intentar mejorar, pero fue un día difícil", analizó el piloto de Alpine.

Y subrayó: “Hoy y ayer fue duro. Ayer no manejé bien, hoy creo que en general mejor. Es un circuito que necesitás meter velocidad y creo que no encontré nada del set up, no encontré lo que quería. Todo el fin de semana costó, así que a entender y a volver mejor en Abu Dhabi, pero está siendo un final de temporada difícil”.

Cuando le recordaron que solo resta la última carrera de la temporada, Colapinto ironizó: “Lo positivo es que queda una sola y ya a despedirse”. “Ojalá que ya termine, queda poco, así que un último esfuerzo con el equipo, con la fábrica y a cerrar bien el año”, se ilusionó.

Finalmente, retomó su reflexión sobre su actuación en el circuito de Lusail: “Fue una carrera dura, es un circuito en el que no hay paredes, pero no permite error, porque está esa grava de mie..., esa grava que no te deja nada”.

Franco Colapinto quedó decepcionado con su actuación en Qatar.

“Es una carrera dura, curvas muy rápidas, curvas divertidas para manejar, pero por otro lado muy difícil de seguir, difícil de pasar. Hubo dos paradas que hicieron una carrera muy monótona y que no dio nada de oportunidades. Así que aburrido y ojalá que sea mejor en Abu Dhabi. Esta pista no me cayó muy bien, no me sentí bien en todo el fin de semana, ojalá que vengan mejores”, concluyó.

Horarios del GP de Abu Dhabi 2025 (hora argentina)

Viernes 5 de diciembre

- Práctica Libre 1: 6.30

- Práctica Libre 2: 10

Sábado 6 de diciembre

- Práctica Libre 3: 7.30

- Clasificación: 11

Domingo 7 de diciembre

- Carrera: 10 /TN