Baja de aranceles de importación para juguetes: “La medida está buena, aunque es insuficiente”

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, el Gobierno nacional anunció una reducción de aranceles de importación para 14 categorías de juguetes, con el fin de aumentar la competencia y la baja de precios, ya que en Argentina los juguetes son un 75% más caros que en la región.

Desde InformateSalta consultamos al dueño de la reconocida juguetería Balodín, Rubén Barrios, quien declaró que la medida es buena pero insuficiente.

“Lamentablemente en nuestro país tenemos el mismo problema en la mayoría de los rubros, tienen una carga tributaria tan grande nuestros productos que quedan totalmente fuera de competencia con los mismos productos en otros países” comentó Barrios.

Si bien sostiene que es una buena medida, es un primer pequeño paso para que se empiece a normalizar la economía que viene con una caída notable.

“Hay que bajar los impuestos, no solo estos aranceles, sino todos los impuestos para que el empresario pueda producir más, pueda vender más y generar más mano de obra que es lo que necesitamos” contó.

Esta medida recién comenzaría a tener su impacto en 2026, ya que el rubro de la juguetería inicia su compra en el exterior entre cuatro o cinco meses antes de la temporada: “En esta temporada nadie se haga ilusiones, lamentablemente se va a dar para el año que viene y ojalá otras medidas más que permitan bajar precio”.

“La verdad que los impuestos no agotan totalmente”.

Competencia desleal

Las plataformas de ventas y los vendedores ambulantes continúan siendo una competencia desleal que enfrentan los comerciantes.

Las plataformas son un espacio que genera vulnerabilidad al comprador: “Es peligroso comprar, primero tienen su tiempo de espera, a veces son 3 días, a veces más, después una foto no dice mucho, porque uno se lleva gran sorpresa cuando ve una foto de un producto que imagina o que tiene ciertas funciones y no es tal cuando lo recibe”.

En el caso de los comercios cuentan hasta con facilidades de pago como las tarjetas de crédito y un espacio donde el usuario puede comprar, ver y tener acceso directo al producto, finalizó Barrios.