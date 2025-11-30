¿Navidad sin Mantecol? Georgalos suspendió a 600 empleados en plena temporada alta

La empresa Georgalos —creadora de clásicos como Mantecol, Nucrem y Palitos de la Selva— atraviesa un momento delicado justo cuando comienzan los preparativos para las fiestas. La firma dispuso un esquema de suspensiones rotativas que alcanzará a 600 operarios de su planta ubicada en Victoria, provincia de Buenos Aires.

La decisión, que se extenderá durante tres meses, fue atribuida a la baja en el consumo interno y al impacto de la creciente llegada de productos brasileños, factores que habrían reducido el nivel de actividad. Durante los días de suspensión, el personal percibirá entre el 75% y el 80% de su salario, lo que implica una reducción de hasta un cuarto de sus ingresos.

Si bien la empresa aseguró que no habrá despidos, los trabajadores se movilizaron para denunciar un “golpe al salario” y exigir alternativas que no afecten sus ingresos.

Un ajuste que contrasta con su plan de expansión

La medida generó sorpresa ya que ocurre en paralelo con una ambiciosa estrategia internacional. Georgalos busca una inyección de 100 millones de dólares mediante financiamiento, alianzas y una posible salida a la bolsa. Ese capital sería destinado a modernizar plantas en Argentina y expandir la marca en países del Cono Sur y la región andina.

El contraste es evidente: mientras la empresa busca fortalecerse a nivel global, puertas adentro aplica un ajuste que golpea directamente a su plantel de trabajadores.