Deporte y salud mental: "Antes que deportistas hay una persona"

Tras finalizar en el puesto 14° en el Gran Premio de Catar, Franco Colapinto sostuvo: "No tengo confianza". Esta frase que puede ser tomada como una declaración más tras un mal resultado deportivo, puede llevar a preguntarnos cómo influye lo mental en el desempeño deportivo y no sólamente pensando en los deportistas profesionales, sino también en aquellos amateurs o los propios niños que se encuentran expuestos a diferentes presiones.

El psicólogo deportivo, Facundo Bustos (M.P 1632) comentó a InformateSalta que en "psicología del deporte hablamos mucho sobre los elementos que necesita el rendimiento deportivo en cualquiera de sus niveles. Hablamos del entrenamiento físico, estratégico, pero también del entrenamiento mental porque es clave".

Es que el estado mental, "juega un rol clave a la hora de ejecutar una técnica, de hacer un partido, muchas veces nos pone barreras que no identificamos". De esta manera, si un deportista se siente con confianza es más problable que su rendimiento sea superior e incluso se anime a buscar desafíos.

En fútbol es una frase común, "la cabeza mueve a los pies" en psicología del deporte "solemos decir que el cuerpo obedece lo que la mente le indica".

-¿Cómo le puede afectar a los niños la sobre exigencia de los padres?

"El deporte que es un elemento cultural tiene mucho del contexto, no se trata solamente del deportista como persona sino también del contexto, y es muchas veces ese contexto el que genera presión ya sea de los padres, de las instituciones, de los profesores, a veces los propios elementos con los que se práctica". Es por esto que, "no solamente trabajamos con el rendimiento sino también con el no disfrute de la actividad".

"Muchas veces por expectativa de otro, de mandato, en los chicos se ve el ejemplo, por ahí los padres por querer transmitir los deseos no cumplidos terminan proyectando en los chicos que terminan por no disfrutar y haciendo síntomas en el ámbito deportivo".

La realidad, es que las consecuencias que pueden generar las frustraciones deportivas se pueden trasladar a otros ámbitos de la vida como el laboral, por ejemplo, por eso "nosotros consideramos que antes de deportistas hay una persona que siente, que actúa".