Desde el IPS, alertan por posibles estafas a través de WhatsApp y falsos links

A través del Instituto Provincial de la Salud alertaron por posibles estafas a través de enlaces que comparte por mensajería de WhatsApp con el fin de robar datos de los afiliados en nombre de la institución.

Según explicaron, solicitan datos personales o les piden a los afiliados que ingresen a links desconocidos. En este sentido, aseguraron que el IPS no envía link por WhatsApp para descargar la credencial, sino que la misma desde utilizarse por las plataformas digitales.

Para descargar las credenciales, se debe ingresar a Play Store o App Store, buscando la aplicación oficial del Instituto Provincial de Salud de Salta.

También recordaron que no se realizan gestiones, trámites ni solicitudes vinculadas a medicamentos a través de mensajes de WhatsApp, ni solicita datos personales, bancarios o códigos de verificación por esa vía.

Se les recomienda a los afiliados: