Abrirán una investigación contra Seaboard por el desborde de un canal que puso en riesgo a la población

La Municipalidad de Orán confirmó que iniciará una investigación formal a la empresa Seaboard tras el desborde casi total del canal que bordea la Ruta 50, en la zona de Frutícola, durante la intensa tormenta que dejó 105 milímetros de agua en pocas horas.

El episodio puso en evidencia la vulnerabilidad de la ciudad frente a fenómenos climáticos extremos y generó un riesgo directo para la población, la infraestructura vial y las áreas agrícolas.

Desde el municipio informaron que la investigación se centrará en evaluar el estado del canal sobre la Ruta 50, su capacidad de drenaje, el mantenimiento realizado y la respuesta ante lluvias intensas.

El objetivo es determinar si el canal cumple con las condiciones necesarias para prevenir futuros desbordes que puedan afectar a barrios cercanos, fincas y la propia ruta.

Además, se analizarán los riesgos potenciales para la infraestructura y la comunidad, identificando los posibles daños en vialidad, zonas productivas y viviendas, con el fin de definir medidas preventivas y correctivas.

La intendencia subrayó su compromiso con la seguridad de los vecinos y la transparencia del proceso, asegurando que la comunidad será informada sobre los avances y las acciones que surjan de esta investigación.