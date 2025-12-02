“Pablo López no puede ocupar una banca ni representar a nadie”, dijo Estela Méndez

Luego de que el Tribunal Electoral de Salta confirmara que el ex concejal está habilitado para asumir la banca obtenida en las elecciones del pasado 11 de mayo, la convencional electa Estela Méndez, quien lo denunció por extorsión sexual y violencia, aseguró que "no puede ocupar una banca ni representar a nadie".

Méndez calificó como “una vergüenza total” la posibilidad de que el exedil asuma su cargo a pesar de estar imputado por violencia de género y otros hechos denunciados. “Con la cantidad de cosas que hizo, no puede representar nada”, enfatizó en diálogo con Daniel Murillo.

"¿Con qué cara se va a sentar en una banca a representar la ciudad y va a decir “juro por los salteños”?", se despachó, a la vez que aseguró que "no pueden permitir que un tipo así ocupe ese lugar".



No obstante, aclaró que deberá ser el nuevo cuerpo deliberativo "el que determine si es moralmente apto o no".

Con respecto a la causa, aseguró que existen pruebas “más que suficientes” contra López. "Espero que la condena se dicte lo antes posible", concluyó.