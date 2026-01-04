Hasta el 7 de enero se podrá visitar la Feria de Regalos Artesanales en Casa de la Cultura

Con el lema “Estas Fiestas regalá Artesanías Auténticas”, artesanos del Mercado Artesanal de Salta exhibirán y pondrán a la venta sus producciones hasta el 7 de enero de 9 a 21 horas, con entrada gratuita en el hall de Casa de la Cultura, Caseros 460.

La “Feria de Regalos Artesanales”, es una iniciativa que tiene como objetivo promover la venta de productos artesanales, fomentar las tradiciones, conservar y dar a conocer la riqueza cultural de la Provincia de Salta y contribuir directamente al sustento económico del artesano y su familia.

La feria estará habilitada para el público desde martes 9 de diciembre al miércoles 7 de enero de 9 a 21 horas, en el hall de ingreso a la Casa de la Cultura, Caseros 460, con entrada gratuita.

Participan artesanos miembros de las diferentes Asociaciones del Mercado Artesanal de Salta e invitados: Asoc. de artesanos Salta la Linda, Asoc. de productores Trasoles, Asoc. de productores Inti Churin, Asoc. de productores Las Pailas de Cachi, Coop. Artesanos de Oficios, Asoc de artesanos de San Carlos, Coop. de artesanos Caykus, Comunidad Wichi Km 6 Dpto. San Martin, Comunidad Kolla de San Antonio de los Cobres, Asoc. de artesanos Centro de Artesanos Salteños, Asoc. de artesanos Caimanta, Asoc. de artesanos Asum.