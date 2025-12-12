Expo Ciudad cierra el año con gran expectativa y ya prepara una versión ampliada para 2026

Gran expectativa asume para este fin de semana todo lo que se vivirá en el Centro de Convenciones de la ciudad de Salta, cuando tanto sábado y domingo se lleve a cabo la última edición de la Expo Ciudad de este 2025, ya con los ojos puestos es el 2026 con más días, actividades y el espacio para mostrar el potencial económico salteño.

Así lo señaló la secretaria de Gobierno de la Municipalidad, Agustina Agolio, quien en diálogo con CNN Salta, se mostró expectante por la concreción de la feria, más pensando que en las vísperas de las fiestas, “que los salteños puedan venir a comprar, con buenos precios y cuotas sin interés”.

A modo de anticipo, recordó que “tenemos un sector empresarial, donde nos encargamos de gestionar cuotas sin interés con los bancos, tenemos muchos emprendedores salteños que salen de las fábricas municipales; también una plaza con ofertas turísticas del interior de la ciudad, con propuestas de los municipios para salir con amigos o familiares”.

Dicho esto Agolio enfatizó que el objetivo perseguido con la feria es claro, consistiendo en mostrar “el potencial económico de Salta, con sus grandes empresas, dar oportunidad que emprendedores puedan mostrar sus productos y vender, que los salteños puedan venir a pasear y conseguir buenos precios”.

Y si bien al 2025 le queda algo de cuerda, desde el municipio ya miran al 2026 con más planes para la feria. “Pensamos para el año que viene otra propuesta de Expo Ciudad, con más días, con congresos, con capacitaciones, queremos seguir renovándola y mejorando la propuesta”, adelantó confirmando que el año entrante habrá más ediciones de este espacio.

“Entre el paseo gastronómico, el sector empresarial y el sector emprendedor, son más de 700 puestos”