Tras dos años, el intendente Durand repasó los logros de su gestión

Dos años atrás Emiliano Durand asumía el cargo de intendente de la Municipalidad de Salta, tiempo en que puso foco en las calles, emprendedores, plazas y más.

“Le demostramos a la gente que laburamos un montón y que, con sentido común, laburo constante e invirtiendo bien los recursos del Estado, se puede dar vuelta la situación y generar infraestructura que mejoren la calidad de vida los salteños” comentó en Somos Noticias.

Dentro de las obras viales destacó la Ex Combatientes de zona sur, que cuenta ahora con una nueva calzada, dando pie al inicio de una segunda etapa.

Las plazas fueron uno de los pilares de la gestión, con la plaza interna de la Ex Palúdica, la renovación de la Plaza Alvarado, plazas en los barrios, con proyección a mejorar más de estos espacios como la Plaza Evita.

La iluminación aportando a la seguridad del vecino con las luces LED, la parquización del Parque San Martín, la finalización de las obras del canal Yrigoyen, los arreglos en zona de la terminal, del paseo Balcarce, los paseos gastronómicos, entre otros, fueron otros cambios que llevó adelante el municipio: “En cada zona de la ciudad nosotros estamos haciendo algo”.

“La gente sabe que se acabaron los caprichos, acá no se gasta en ninguna pavada”.

Hizo hincapié que distribuyendo de manera eficiente los recursos municipales y contando con el apoyo del gobierno provincial en algunas obras, se puede responder a las necesidades de los salteños: “Eso no lo va a hacer un privado ¿Por qué un privado pagaría la limpieza de un canal y los desagües?”.

Adelantó el trabajo que llevarán adelante en materia de obras hídricas, para lo cual se encuentran analizando un plan hídrico para la ciudad con profesionales locales, pero este plan al igual que el de desarrollo, está pensado a 20 años: “No se construyen las cosas en 4 años. Planificamos las inversiones a 5 y 10 años, y el crecimiento de la ciudad a 20 años. No lo planificamos solos, sino junto al sector privado que tiene un rol importante”.

En la Expo Ciudad se pudo ver la participación del sector privado, con emprendedores y empresas que buscan potenciar su trabajo y acercar su oferta a los salteños: “Fue un éxito, gracias a todos los salteños que participaron, a las empresas, fue una gran mano que le dimos a través del estado municipal y a través de todos los que fuimos a los que tienen un comercio, a los que emprenden, a los que están buscando laburar, a los que están buscando hacer las cosas bien”.

La fabrica municipal de emprendedores, los cursos en la UNSa, en la Universidad Católica, buscan potenciar a los trabajadores dándoles herramientas para su negocio.

Para finalizar, comentó que uno de los desafíos es aprender a convivir: “Hay un laburo que tenemos que hacer entre todos, que es el laburo de la civilidad social, es el laburo de mantener limpia la ciudad”.