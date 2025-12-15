Más de 450 mil personas participaron de la Expo Ciudad en el Centro de Convenciones

Más de 450 mil vecinos visitaron la tercera edición de la Expo Ciudad, que se desarrolló durante dos jornadas en el Centro de Convenciones de Salta y reunió a más de 170 empresas y 400 emprendedores locales, consolidándose como uno de los eventos más convocantes del año en la capital.

La propuesta, impulsada por la Municipalidad de Salta, combinó desarrollo productivo, servicios municipales y actividades recreativas para toda la familia.

En un contexto económico complejo, emprendedores y empresas destacaron las buenas ventas y la positiva respuesta del público, que colmó cada uno de los espacios dispuestos.

El intendente Emiliano Durand estuvo presente durante el evento y recorrió los distintos stands, donde dialogó con productores, comerciantes y emprendedores, acompañando las actividades que se desarrollaron a lo largo de ambas jornadas.

Los asistentes pudieron acceder a múltiples servicios municipales, recorrer el espacio del Mercado en tu Barrio con productos a precios accesibles y visitar la Plaza Turística, que contó con la participación de más de 20 municipios que promocionaron sus atractivos y propuestas regionales.

La Expo Ciudad también ofreció un patio gastronómico que se mantuvo colmado durante todo el fin de semana, una variada grilla de artistas y DJs locales, y un sector especialmente destinado a niños, con juegos y actividades recreativas, lo que permitió que el evento se viviera como una verdadera fiesta familiar.

Al respecto, el jefe de Gabinete municipal, Juan Chalabe, destacó la convocatoria y el impacto del encuentro. “Estamos muy contentos con la participación de la gente y con que los vecinos hayan podido disfrutar en familia junto a productores, emprendedores y empresas salteñas".

"Este tipo de propuestas permiten impulsar al sector privado y generar oportunidades. La Expo Ciudad ya forma parte de la agenda de los salteños y la idea es seguir fortaleciéndola y mejorándola en los próximos años”, concluyó.