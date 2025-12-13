Hoy, en Expo Ciudad, estará presente "El Mercado en tu barrio"

Municipal13/12/2025
Mercado en tu barrio ventas expo ciudad

Este fin de semana, en el marco de ExpoCiudad, estará presente el Mercado en un Barrio, con una amplia variedad de productos con precios promocionales. 

Se trata de productores locales con precio accesibles. Se podrá comprar:

  • Facturas 4 x $1.000
  • Tortillas 7 x $1.000
  • Tiras 5 x $1.000
  • Salame picado grueso (1/2 kg): $15.000 la pieza
  • Salame picado fino (800 g): $20.000 la pieza
  • Espinaca: $1.500 el atado o 3 x $4.000
  • Remolacha: $1.500 el atado o 3 x $4.000
  • Cebolla: 2 kilos x $1.000
  • Lechuga: 2 x $1.000
     

También podrán comprarse frutas: 

  • Banana: $2.500 la docena
  • Mango: $2.500 el kilo
  • Limón: $3.000 la docena
  • Melón: $2.000
  • Sandía: $800 el kilo
  • Naranja: $1.500 la docena / $2.000
     

En el caso de los lácteos, estarán los siguientes productos: 

  • Queso de vaca por kilo: $12.000
  • Queso de cabra por kilo: $12.000
  • Quesillos grandes: $6.000
  • Quesillos chicos: $4.000
  • Yogures San Bernardo: $1.100
  • Leche Cosalta (entera y descremada): $1.200
     

