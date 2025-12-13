Hoy, en Expo Ciudad, estará presente "El Mercado en tu barrio"

Este fin de semana, en el marco de ExpoCiudad, estará presente el Mercado en un Barrio, con una amplia variedad de productos con precios promocionales.

Se trata de productores locales con precio accesibles. Se podrá comprar:

Facturas 4 x $1.000

Tortillas 7 x $1.000

Tiras 5 x $1.000

Salame picado grueso (1/2 kg): $15.000 la pieza

Salame picado fino (800 g): $20.000 la pieza

Espinaca: $1.500 el atado o 3 x $4.000

Remolacha: $1.500 el atado o 3 x $4.000

Cebolla: 2 kilos x $1.000

Lechuga: 2 x $1.000



También podrán comprarse frutas:

Banana: $2.500 la docena

Mango: $2.500 el kilo

Limón: $3.000 la docena

Melón: $2.000

Sandía: $800 el kilo

Naranja: $1.500 la docena / $2.000



En el caso de los lácteos, estarán los siguientes productos: