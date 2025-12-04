Escapada vitivinícola por Cafayate: A cuánto están las wine experiences por las bodegas

Turismo04/12/2025Carolina Perez CentenoCarolina Perez Centeno
Bodega Piattelli Cafayate 2

Si estás planeando un fin de semana largo con estilo, el valle de Cafayate ofrece experiencias enológicas de alto nivel, entre viñedos, paisajes y buena gastronomía. Para quienes planean una escapada bien pensada, relevamos los precios actualizados de algunas de las bodegas más destacadas.

Piattelli Vineyards: Una de las bodegas más reconocidas del valle, con arquitectura cuidada, viñedos en altura y vinos de autor. Sus wine tours con degustación cuestan alrededor de $94.000 pesos por persona.

El Porvenir de Cafayate: Bodega tradicional, ideal para quienes buscan una experiencia íntima y tranquila, con vinos de gama alta. Sus degustaciones guiadas se acercan a los rangos de gama media-alta (según línea), ideales para comenzar el recorrido con buen gusto. Incluyen visitas con varias tarifas, desde $15.000 a $140.000 pesos, con y sin comida.

Viñas en Flor: Para quienes buscan una experiencia más boutique. Ofrece varias propuestas: desde picnics, visitas clásicas con degustación por $23.000 pesos, hasta experiencias más completas como “Mujeres Salteñas” ($34.000 pesos) y una sesión de blending para crear un vino propio, que se ofrece a 170 dólares.

Estas bodegas ofrecen una combinación ideal de lujo, sabor y naturaleza: desde la sofisticación de Piattelli y Viñas en Flor hasta la calidez y sencillez de El Porvenir. Cafayate se convierte así en una escapada ideal para quienes buscan disfrutar con estilo, relajarse entre viñedos y vivir una experiencia enoturística de calidad.

