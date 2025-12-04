Escapada vitivinícola por Cafayate: A cuánto están las wine experiences por las bodegas

Si estás planeando un fin de semana largo con estilo, el valle de Cafayate ofrece experiencias enológicas de alto nivel, entre viñedos, paisajes y buena gastronomía. Para quienes planean una escapada bien pensada, relevamos los precios actualizados de algunas de las bodegas más destacadas.

Piattelli Vineyards: Una de las bodegas más reconocidas del valle, con arquitectura cuidada, viñedos en altura y vinos de autor. Sus wine tours con degustación cuestan alrededor de $94.000 pesos por persona.

El Porvenir de Cafayate: Bodega tradicional, ideal para quienes buscan una experiencia íntima y tranquila, con vinos de gama alta. Sus degustaciones guiadas se acercan a los rangos de gama media-alta (según línea), ideales para comenzar el recorrido con buen gusto. Incluyen visitas con varias tarifas, desde $15.000 a $140.000 pesos, con y sin comida.

Viñas en Flor: Para quienes buscan una experiencia más boutique. Ofrece varias propuestas: desde picnics, visitas clásicas con degustación por $23.000 pesos, hasta experiencias más completas como “Mujeres Salteñas” ($34.000 pesos) y una sesión de blending para crear un vino propio, que se ofrece a 170 dólares.

Estas bodegas ofrecen una combinación ideal de lujo, sabor y naturaleza: desde la sofisticación de Piattelli y Viñas en Flor hasta la calidez y sencillez de El Porvenir. Cafayate se convierte así en una escapada ideal para quienes buscan disfrutar con estilo, relajarse entre viñedos y vivir una experiencia enoturística de calidad.