¡Convertite en Rey Mago! 142 chicos necesitan un regalo esta Navidad

La Fundación UNIR puso en marcha una nueva edición de su tradicional Campaña de Reyes Magos, una acción solidaria que desde hace 11 años lleva regalos nuevos y personalizados a niños de escuelas rurales de Salta. Este año son 142 chicos de 5 escuelitas que esperan con enorme ilusión la llegada de su regalo, y la organización lanzó un llamado urgente: “Necesitamos 142 Reyes Magos, ¿querés ser uno?”.

La iniciativa llega a las escuelas de Amblayo, Isonza, Finca El Toro, Cardones (Angastaco) y San Antonio (Animaná), donde muchos niños no suelen recibir un regalo de Navidad o Reyes. Por eso, la fundación se propone repetir ese momento único que, como recordó su presidente Fernando “Nano” Escudero en diálogo con InformateSalta: “Queremos replicar la misma emoción que tuvimos nosotros de chicos. Para muchos de estos niños, es el único regalo nuevo del año.”

Uno de los sellos más fuertes del programa es la personalización: cada chico recibe un regalo acorde a su edad y a su nombre. Esto implica una logística enorme, pero también una experiencia inolvidable. “Cuando llegamos a Cardones la primera vez, los chicos nos miraban sin entender quiénes éramos y por qué traíamos tanto. Te sentís literalmente un Rey Mago”, contó Escudero.

Cómo ayudar



Los regalos deben tener un valor aproximado de 30.000 a 35.000 pesos para que todos los chicos reciban obsequios similares. Hay dos maneras de sumarse:

Llevando un regalo ya envuelto

Lugar de entrega: Mamaterra , Santiago del Estero 374

, Santiago del Estero 374 Horario: lunes a sábado, de 10 a 20

Fecha de entrega: Ideal antes del 12 de diciembre

Haciendo una transferencia bancaria

Fundación UNIR Salta

Banco Santander – Cta. Cte. en pesos 165-014697/9

CBU: 0720165920000001469790

Alias: FUNDACIONUNIR

La fundación asigna un niño a cada colaborador para que sepa a quién está ayudando. En el caso de las transferencias, ellos mismos se encargan de comprar y envolver el regalo.

Además, invitan a escribirles una cartita o enviar una foto para acompañar el obsequio. “A los chicos les encanta recibir una cartita. Es un recuerdo que guardan”, remarcaron desde la organización.

Desde la Fundación UNIR remarcan que cada entrega deja una marca imborrable: “Uno recibe mucho más de lo que da. Esos abrazos no se olvidan nunca más.”

Para sumarte: 3876855266 y www.fundacionunir.com.ar