Fin de semana largo: Salta entre los destinos más baratos para viajar

Se viene el último fin de semana largo del año. Desde el viernes, cuando todos apaguen sus computadoras, arrancará el último descanso antes de las fiestas y antes de decirle adiós al año 2025.

Por el día de la Virgen, el lunes será feriado en Argentina. Ante esto, muchos aprovecharán el aguinaldo en una última escapada, o simplemente se irán a descansar.

Los turistas que lleguen a Salta, y dependiendo de donde vengan, elegirán una de las opciones más económicas al momento de viajar, si es que eligen a La Linda. Es el caso de los porteños y bonaerenses, quienes optan por escapar de la gran ciudad.

Entre los destinos más populares, están: Salta, Jujuy, Bariloche y Mendoza, para aprovechar el fin de semana largo.

Salta se posiciona con precios más accesibles, siendo una opción tentadora para el fin de semana. Por ejemplo, una opción que incluye aéreos para dos personas y hotel desde el viernes hasta el martes, puede costar:

Opción hotel cuatro estrellas + aéreos: $ 1.558.326 para dos personas

Opción hotel tres estrellas + aéreos: $ 1.378.640 para dos personas

En eso que el destino sea Mendoza:

Opción hotel cuatro estrellas + aéreos: $ 2.387.918 para dos personas

Opción hotel tres estrellas + aéreos: $ 1.590.878 para dos personas

Para quienes piensen en la Patagonia, también, pagarán más. Es el caso, de quienes elijan Bariloche:

Opción hotel cuatro estrellas + aéreos: $ 2.387.918 para dos personas

Opción hotel tres estrellas + aéreos: $ 1.568.258 para dos personas

Por último, en la vecina provincia de Jujuy , quienes elijan Tilcara para el fin de semana largo, también gastarán unos pesos más, que si eligen quedarse en Salta:

Opción hotel tres estrellas + aéreos: $ 1.944.178 para dos personas

Fuente: Relevamiento de Despegar