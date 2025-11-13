Salta ya registró 785 casos de sífilis en lo que va del año: Es prevenible y tiene tratamiento gratuito

El Ministerio de Salud Pública recordó que la sífilis es una infección prevenible, tratable y curable, e instó a la población a realizar controles periódicos y utilizar preservativo en todas las relaciones sexuales.

La sífilis es una Infección de Transmisión Sexual (ITS) causada por la bacteria Treponema pallidum. Si no se trata a tiempo, puede provocar complicaciones graves como daños cardíacos, neurológicos y lesiones en distintos órganos. Se transmite principalmente por contacto sexual sin protección, aunque también puede pasar de una persona gestante al bebé durante el embarazo o el parto.

El diagnóstico es sencillo y se realiza mediante análisis de sangre o test rápido, disponible de forma gratuita en hospitales y centros de salud públicos. Ante un resultado positivo, tanto la persona afectada como sus parejas deben realizar el tratamiento para evitar reinfecciones y cortar la cadena de contagio.

Desde el Ministerio informaron que en lo que va del año se confirmaron 785 casos de sífilis en la población general, 141 en personas gestantes y 31 de sífilis congénita. Los grupos más afectados son los jóvenes de 20 a 29 años, seguidos por el rango de 30 a 39.

Asimismo, se recordó la importancia del uso correcto del preservativo, con una eficacia del 98% para prevenir infecciones y embarazos no planificados.

Las consultas y testeos se pueden realizar en cualquier establecimiento de salud público o comunicándose con el Programa de VIH, ITS y Hepatitis Virales al (0387) 4215169 o por Instagram en @pro.gramavihsalta.