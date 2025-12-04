Gastos de personas mayores: Una pareja necesitó más de 1,27 millones de pesos en octubre

La Canasta de Consumo para Personas Adultas Mayores volvió a exponer en octubre la presión inflacionaria que enfrentan las personas mayores: una pareja necesitó $1.278.026 para cubrir gastos esenciales del mes, de acuerdo con el informe . El cálculo incluye alimentos, vivienda, servicios, salud, esparcimiento y otros consumos básicos.

La situación de quienes viven solos

Para una persona mayor de 75 años que vive sola, el costo mensual ascendió a $704.600, un monto que refleja la dificultad creciente para sostener la autonomía económica en edades avanzadas. La canasta contempla variaciones según edad, sexo, tipo de hogar y condición habitacional, a fin de capturar con mayor precisión las necesidades reales de este segmento.

En detalle: cómo se compone el gasto mensual de una pareja

Según el relevamiento, los $1,27 millones que necesitó una pareja de adultos mayores en octubre se distribuyeron de la siguiente manera:

$480.445 en alimentos.

$398.889 en servicios del hogar (luz, gas, expensas y otros).

$144.134 en salud.

$198.891 en bienes personales y esparcimiento.

En total, el gasto diario estimado para dos personas fue de $42.601.

Medicamentos: otro factor que presiona el bolsillo

El Índice de Precios de Medicamentos (IPM) registró en octubre una suba promedio del 1,7% en una canasta de fármacos de uso habitual entre personas mayores. Los incrementos más significativos se dieron en:

Psicofármacos: 2,4%

Antibióticos y antisépticos: 2,2%

Vitaminas: 1,9%

Antihistamínicos y cardiovasculares: 1,8%

Para qué sirve la medición

La Defensoría del Pueblo —responsable del relevamiento— señaló que estos indicadores buscan aportar evidencia pública para evaluar políticas destinadas a garantizar condiciones de vida dignas a la población mayor. El organismo destacó que monitorear con rigurosidad los costos de vida permite orientar mejor las intervenciones estatales en un contexto de creciente vulnerabilidad económica.