Al cóndor rescatado en San Lorenzo Chico le habrían disparado con balas de plomo

El cóndor andino encontrado el 7 de noviembre en el barrio Praderas de San Lorenzo Chico continúa bajo tratamiento y su evolución es “clínicamente favorable”, según informó Luciana Borrelli, médica veterinaria y jefa del programa de la Estación de Fauna Autóctona de la provincia. El ave, un macho adulto, fue hallado sin poder volar en una zona que no forma parte de su ambiente natural.

El caso se conoció luego de que un vecino alertara sobre la presencia del cóndor. Policía Rural y Ambiental verificó el estado del animal y constató que presentaba un cuadro de mala salud. De inmediato fue trasladado a la Estación de Fauna, donde recibió los primeros tratamientos.

“Claramente tenía un problema de salud y procedimos a realizar un tratamiento sintomático. Estuvo cuatro o cinco días en observación”, explicó Borrelli. Luego fue derivado a la Universidad Católica de Salta, con la que la Estación de Fauna mantiene un convenio para la atención de casos de mediana y alta complejidad.

“Se utilizó tecnología de ultimísima generación que no es habitual en medicina veterinaria"

En UCASAL se le practicaron estudios completos, entre ellos una tomografía computada. “Se utilizó tecnología de ultimísima generación que no es habitual en medicina veterinaria. La tomografía permitió observar que el animal tenía esquirlas de plomo en su organismo”, confirmó la profesional. Ese hallazgo permitió determinar que el cóndor sufría una intoxicación crónica por plomo, provocada por el impacto de un proyectil.

La veterinaria explicó que esta intoxicación es una de las principales amenazas para la especie. “Puede producirse por un disparo o por ingerir carne contaminada de un animal abatido de esa forma”, señaló.

Si bien el cuadro clínico es favorable, aún falta conocer los resultados de los análisis de plomo enviados a Buenos Aires. “Tenemos que determinar que en su organismo los niveles hayan bajado. Recién con esa confirmación podremos evaluar la reintroducción al ambiente natural”, indicó Borrelli.

La reinserción, en caso de ser posible, se realizaría en una zona de topografía adecuada para facilitar el vuelo, como Piedra del Molino, donde se concretaron las últimas liberaciones. Una vez devuelto a su hábitat, no se realiza seguimiento posterior.

La especialista también remarcó que el lugar donde fue hallado no es un sitio habitual para un cóndor. “Claramente nos llamó la atención y nos marca que no estaba en perfecto estado de salud”, sostuvo.