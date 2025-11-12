Crueldad animal en Embarcación: Abandonaron una cachorra envuelta en plástico

Una nueva muestra de crueldad animal conmocionó a los vecinos de Embarcación, en el norte salteño. Según denunció la fundación Patitas Emba, dos mujeres a bordo de una camioneta arrojaron a una perrita envuelta en un plástico negro en una zona de monte del barrio Norte.

“Hace apenas unos minutos me avisaron que una camioneta con dos mujeres tiró a esta perrita envuelta en un pedazo de plástico negro. Por suerte, una persona de buen corazón escuchó sus llantos y me fue a avisar”, relató una de las integrantes de la fundación, que trabaja diariamente rescatando animales en situación de abandono.

El hecho se suma a una situación alarmante que viven los vecinos del lugar: “Este monte está lleno de basura, animales tirados e incluso personas que se esconden para robar. No hay luz, y el barrio está completamente abandonado”, denunciaron.

Desde la organización contaron que en los últimos días encontraron dos cajas llenas de cachorros abandonados y que la situación se vuelve cada vez más insostenible.

“Estamos llenas de animales y de deudas, pero no podemos mirar para otro lado. Cansa tanta miseria humana”, expresaron con impotencia.

La fundación solicitó ayuda a la comunidad con alimento, medicación o aportes económicos para poder continuar con los rescates.

Los aportes pueden realizarse al alias: PATITASEMBA.

“Todos los animales merecen vivir con dignidad. Y si no tenés amor, respeto ni responsabilidad, no tengas”, finalizaron desde la organización, apelando a la conciencia colectiva.