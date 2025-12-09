Más de 10 mil fieles colmaron el santuario de la Virgen del Cerro en el Día de la Inmaculada

En el día de la Inmaculada Concepción del Corazón Eucarístico de Jesús, el Santuario del Cerro en Salta, fue lugar de encuentro para fieles y devotos, que llegaron desde distintos puntos de la provincia y del país.

Con 10 mil fieles en el lugar todo fue pura emoción. Familias completas y jóvenes, dejaron ofrendas en agradecimiento por alguna gracia recibida o pidiendo alguna.

Oración, cánticos y momentos de silencio, acompañaron la jornada. Los fieles mostraron una profunda fe y devoción hacía la Virgen un año más, en un marco emocionante.

Al final de la jornada la Virgen, acompañada por sus devotos con antorchas, ingresó nuevamente al Santuario.