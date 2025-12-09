El Carril: Cómo se prepara el pan de Navidad más grande del Mundo

Atentos a la distinción que tuvo en el Senado la elaboración del pan de Navidad más grande del mundo en la localidad de El Carril, InformateSalta habló con uno de los ex Intendentes, Esteban D'Andrea y a quien le tocó hacer crecer la idea que empezó su tío Luis D'Andrea.

"Empezó en el año 2000 durante la gestión de Luis D' andrea, inició como una idea de compartir, de llenar la plaza. Después me tocó irlo haciendo crecer y se fue haciendo como algo raro, era gracioso porque me llamaban mucho más por eso que por cualquier otra obra. Me llamaban de Buenos Aires. Les llamaba mucho la atención".

Recordó que: "Al principio era muy chiquito, era de pan solo, después hubo que hacerle estructuras porque no soportaba el pan y bueno se fue haciendo bien tradicional. La idea era siempre decir 'Crece como la esperanza' lo que significa el árbol de Navidad. Van a hacer 25 años de esto".

Sobre sus dimensiones, pesos y altura detalló: "Tiene una estructura de madera y se lo agarra arriba a un tinglado frente a la municipalidad. Más altura no podemos porque da sobre el techo. Se puede hacer más ancho, o se pone los regalos como forma de pan de navidad. Debe tener entre 5 a 6 metros de altura, el ancho en el tronco, 1, 5 metros y un peso de más de 2500 kilos".

Contó que siendo intendente quiso inscribirlo en el Guinness pero al pedir un pago en dólares desistió: "Pero si uno lo googlea en todos los diarios, México, Perú, lo encuentra. Uno nunca pensó en esto y no se explicaban como se hacía para hornear".

D' Andrea explicó que la horneada tiene una técnica y el armado también: "Son bandejas que se ponen en medio de las estructuras y se le da la forma de árbol, después va con dulce de leche, grajea, las manzanas confitadas como luces".

Sobre la mano de obra dijo que está a cargo de personal municipal: "En el pan trabajan 15 personas. Ya se fueron perfeccionando ellos, conocen las escaleras, las alturas".

Respecto a la fecha, confirmó que el pan, se realiza el día 22: "Lo empiezan el 22 de Diciembre a la mañana y lo presentan a las 9 de la noche. Esta la estructura de manera y rellenan con los panes, dulce de leche, grajea, manzanas, ya están cancheros".