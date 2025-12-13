La IA en la oftalmología y el diagnóstico temprano de las enfermedades visuales

En el marco del Día del Oftalmólogo, que se conmemora este 13 de diciembre, los avances tecnológicos comienzan a ocupar un rol clave como aliados de los profesionales de la salud visual. La incorporación de la inteligencia artificial (IA) en la oftalmología ya está transformando la forma de diagnosticar, prevenir y tratar enfermedades que pueden derivar en pérdida severa de la visión o ceguera.

En diálogo con InformateSalta, Fabiana Arzuaga, PhD, presidenta de la Fundación Actyon y referente en regulación de tecnologías emergentes aplicadas a la salud, explicó cómo estas herramientas ya se utilizan de manera concreta y segura en la práctica médica. “La inteligencia artificial aplicada a la oftalmología es considerada un dispositivo médico y, como tal, debe atravesar procesos regulatorios muy estrictos para demostrar su seguridad y eficacia, del mismo modo que un medicamento”, señaló.

“En minutos podemos detectar más de 70 patologías de la retina”

Actualmente, se emplean modelos de IA capaces de analizar imágenes de fondo de ojo y tomografías de coherencia óptica (OCT). A partir de estas imágenes, los sistemas comparan la retina del paciente con bases de datos de retinas sanas y patológicas, lo que permite detectar irregularidades de manera temprana.

“En menos de un minuto, el oftalmólogo puede obtener un reporte completo. Son herramientas que optimizan tiempos, mejoran la precisión diagnóstica y permiten hacer seguimientos evolutivos del paciente”, detalló Arzuaga. Gracias a este análisis automatizado, es posible identificar más de 70 patologías retinianas, muchas de ellas de forma temprana, incluso cuando aún no presentan síntomas evidentes.

Entre las principales enfermedades que pueden detectarse precozmente se encuentran la retinopatía diabética, el glaucoma y la degeneración macular asociada a la edad (DMAE), patologías altamente prevalentes y con riesgo de provocar ceguera si no se tratan a tiempo.

“La inteligencia artificial no reemplaza al oftalmólogo. Es una herramienta de apoyo"

“Con controles periódicos, especialmente en poblaciones de riesgo, se podría evitar más del 50% de los casos de pérdida visual severa”, explicó la especialista, quien remarcó que estas herramientas también contribuyen a reducir costos y listas de espera, tanto en el sistema público como en el privado.

La IA no reemplaza al médico, Arzuaga fue clara: “La inteligencia artificial no reemplaza al oftalmólogo. Es una herramienta de apoyo. El diagnóstico final siempre lo realiza el médico”.

En ese sentido, comparó su uso con otros dispositivos habituales en la práctica médica: “Así como el profesional utiliza un retinógrafo o una OCT, la IA ayuda a interpretar datos que el ojo humano, muchas veces, no puede detectar”.

Desde la Fundación Actyon, en colaboración con el CONICET y organizaciones de pacientes, se desarrollaron plataformas bioinformáticas que ya cuentan con modelos de IA aprobados en Europa y Estados Unidos, y que actualmente se encuentran en proceso de aprobación en Argentina.

En el Día del Oftalmólogo, la experiencia muestra que la combinación entre conocimiento médico, innovación tecnológica y marcos regulatorios sólidos permite avanzar hacia una atención visual más equitativa, preventiva y eficiente. “La inteligencia artificial no es el futuro, es el presente. Y bien utilizada, puede marcar la diferencia entre ver y no ver”, concluyó Arzuaga.