¿Otro stream del CONICET? Ahora podes ver cómo crían pingüinos en Patagonia Azul

La Fundación Rewilding Argentina puso en marcha una transmisión en vivo desde la Isla Tova, uno de los puntos más biodiversos de Patagonia Azul y hogar de una de las colonias de pingüinos de Magallanes más numerosas de la región. A través de su canal de YouTube, cualquier persona puede observar en tiempo real el comportamiento de esta emblemática especie durante toda su temporada reproductiva.

La cámara, ubicada en el corazón mismo de la colonia, permite seguir paso a paso el ciclo completo: la construcción del nido, la puesta de huevos, la eclosión y el crecimiento de los pichones. Además de acercar este fenómeno natural al público, el sistema cumple un rol clave en la investigación científica, ya que posibilita el monitoreo remoto y no invasivo de las aves.

Desde la fundación muestran que estas herramientas ayudan a estudiar el éxito reproductivo y los patrones de comportamiento de la especie, información fundamental para fortalecer las estrategias de conservación y proteger el frágil hábitat marino-costero de Patagonia Azul.

Temporada 2025/2026: ya nacieron los primeros pichones

El monitoreo en las islas de Patagonia Azul avanza con intensidad. Ya se registraron los primeros nacimientos de la temporada 2025/2026 y, junto al pingüino de Magallanes, otras especies como el petrel gigante del sur y el cormorán imperial se encuentran criando a sus pichones.

La transmisión en vivo permite observar la dinámica de estas especies las 24 horas, un recurso único que combina divulgación, ciencia y conservación. La cámara puede verse en tiempo real a través del canal oficial de YouTube de Rewilding Argentina, donde se emite durante todo el día.