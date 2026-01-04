¡Tomá nota!: A partir de mañana habrá desvíos en el recorrido de varios colectivos

Sociedad04/01/2026InformateSaltaInformateSalta
Desvío 8a

Desde el próximo lunes 5, las líneas Quijano, La Silleta, 8A, Encón y 5 Troncal Circunvalación Oeste sufrirán modificaciones en su recorrido original debido a las obras que se desarrollarán en la traza de la ruta nacional 51 en el área de acceso a San Luis.

Los nuevos recorridos serán los siguientes:

  • Quijano, La Silleta, 8A y Encón:

Hacia la ciudad: Avda Banchick, Cerro San Martín, Cerro de Castilla, Cerro Los Tres Zorritos, Cerro Colorado, Colectora Oeste en Circunvalación, Avenida Banchick a recorrido habitual.

controlesvialesSancionaron a más de 100 conductores por circular borrachos en Año Nuevo

Hacia Quijano: Banchick, Colectora Oeste, calle Cerro Cuesta del Obispo, Cerro Los Tres Zorritos y retorna a Avenida Banchick para continuar su itinerario.

  • Troncal Circunvalación Oeste:

Hacia zona Colón: Desde circunvalación baja a la colectora cruzando la RN 51 hasta llegar a la nueva parada ubicada frente a la estación de servicio Shell. Desde allí continuará por colectora hasta el próximo paso bajo nivel a la altura de la ruta provincial 95, en que retomará la circunvalación para seguir su itinerario habitual.

Últimas noticias
Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día