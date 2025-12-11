Tras conocerse la inflación de noviembre, Caputo celebró el dato acumulado

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió al dato de inflación luego de ser publicado por el INDEC que msotró una desaceleración del 0,2% respecto a octubre.

"El IPC Nacional registró una variación de 2,5% en noviembre, con una inflación núcleo de 2,6% y una variación de 0,4% y 2,9% en las categorías estacionales y reguladas”, subrayó Caputo en un posteo en su cuenta oficial de X (Ex Twitter).

El titular de la cartera de hacienda remarcó que la variación acumulada desde enero hasta el mes 11 del año, arrojó 27,9%, el menor registro desde el 2017.

“A casi dos años de gestión, y partiendo de un 25,5% mensual en diciembre de 2023, la inflación se redujo a los menores niveles en 8 años. El orden fiscal y monetario permitió mitigar el impacto de la caída en la demanda de dinero en los meses preelectorales y sostener el crecimiento económico, con una suba de 1,4% del EMAE entre julio y septiembre”, cerró Caputo.