La Emergencia Sociosanitaria en el norte podría prorrogarse por 180 días más

En su sesión de hoy, Diputados debatirá un Proyecto de Ley que busca prorrogar por el plazo de 180 días la declaración de estado de emergencia sociosanitaria en los departamentos San Martín, Orán y Rivadavia, medida que tiene como objetivo central continuar con las acciones tendientes a mitigar y superar la crítica situación que atraviesan los sectores más vulnerables de la población en la zona, especialmente las comunidades indígenas.

En sus fundamentos, el proyecto señala la imperiosa necesidad de seguir implementando políticas públicas que garanticen la atención y asistencia a las personas en situación de vulnerabilidad, reforzando las medidas ya adoptadas y generando mejores condiciones para afrontar los efectos de la emergencia.

Se indicó que, pese a los grandes esfuerzos realizados y la puesta en marcha de diversas obras tendientes a mejorar la crítica situación, es ineludible continuar adoptando medidas para atender la problemática. Entre las acciones ya ejecutadas y que necesitan continuidad, se encuentran la construcción de reservorios de agua en diversos parajes de los departamentos afectados y la atención alimentaria de la población.

La iniciativa busca reforzar la presencia del Estado en estas zonas afectadas.

El proyecto enfatiza que el abordaje integral debe continuar, especialmente porque la crisis sanitaria y social impacta con mayor gravedad en las comunidades indígenas debido a la lejanía de los parajes, las dificultades de acceso y los factores climáticos. Los departamentos del norte han sido históricamente castigados por altos índices de mortalidad infantil y enfermedades tropicales como el dengue.

De hecho, la declaración de emergencia sociosanitaria en estos departamentos se remonta a la Ley Nº 8185, y desde entonces se ha venido prorrogando de manera sostenida a través de leyes (como la Nº 8.410 y 8.472) y decretos del Poder Ejecutivo Provincial.

La última prórroga se había aprobado a fines del año pasado de manera unánime en la Cámara de Senadores. En esa ocasión, el senador Manuel Pailer subrayó la importancia de la medida para enfrentar las duras condiciones de clima y la lejanía que castigan a las comunidades, a la vez que el senador Gustavo Carrizo había asegurado que los indicadores de niños en estado delicado habían comenzado a bajar considerablemente gracias a los esfuerzos realizados en el marco de esta emergencia.