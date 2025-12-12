El gobierno refinanció el 100% de los vencimientos por más de $20 billones

Tras la vuelta a los mercados con la colocación de un bono en dólares por 1.000 millones a una tasa de 9,26%, este jueves la Secretaría de Finanzas enfrentó otro desafío en la plaza local y logró una tasa de refinanciamiento superior al 100% y evito de esta forma inyectar pesos en el sistema.

Originariamente, el Ministerio de Economía tenía compromisos por $40 billones, pero más de la mitad de lo que vence correspondía a endeudamiento intra sector público.

Luego de una serie de canjes, la cifra se redujo prácticamente a la mitad, lo que dejaba aproximadamente $14 billones en manos de privados y el resto en posesión del dependencias estatales.

Una vez más, el equipo económico decidió no liberar pesos al mercado, y adjudicó un total de $21,27 billones habiendo recibido ofertas por un total de $24,37 billones lo que significó un roll over de 102,01%.