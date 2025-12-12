El Gobierno busca eliminar el impuesto cedular: Cómo impactará en la venta y el alquiler de propiedades

Si bien el Gobierno de Javier Milei decidió postergar la reforma tributaria para la segunda parte de las sesiones extraordinarias, incluyó en el proyecto laboral enviado al Congreso una propuesta que podría cambiar el escenario del mercado inmobiliario: la eliminación del impuesto cedular aplicado a la venta de inmuebles.

Hasta mediados de 2024 convivían dos sistemas: el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles (ITI) —que se retenía en propiedades adquiridas antes del 1º de enero de 2018— y el impuesto cedular, que aplicaba una alícuota del 15% sobre la ganancia en la venta de inmuebles comprados después de esa fecha.

Con la Ley 27.743 el Gobierno eliminó el ITI, por lo que todas las propiedades adquiridas antes de 2018 quedaron sin impuesto al venderse, mientras que las posteriores siguieron bajo el régimen cedular. Ahora, el Ejecutivo propone directamente derogar este último esquema.

Cuáles serían los cambios en casos de aprobarse la eliminación de este impuesto.

Para la gerenta de Impuestos de Lisicki, Litvin & Abelovich, Noelia Girardi, la medida unifica criterios y simplifica un sistema que venía generando confusión. El tributarista Sebastián Domínguez afirma que eliminar el impuesto cedular puede incentivar inversiones y aumentar la oferta de alquileres. Además, eliminaría situaciones injustas que resultaban de la combinación entre devaluación e inflación: había casos donde el contribuyente perdía en dólares, pero igual debía pagar impuesto por una ganancia “en pesos” generada por la actualización.

Desde la misma consultora, Martín Caranta asegura que el cambio corrige una inequidad entre quienes habían comprado antes de 2018 y quienes lo hicieron después, y que el impacto en la recaudación sería bajo.

El proyecto también incluye otras modificaciones impositivas: la eliminación de impuestos internos a autos, motos, seguros y telefonía; una baja de la alícuota máxima de Ganancias de sociedades del 35% al 31,5%; y la actualización por inflación de quebrantos desde 2025. También se plantean ajustes menores en el IVA.

Según los especialistas, el Gobierno busca avanzar ahora con cambios “más fáciles” de aprobar y dejar las discusiones más profundas—como la prometida eliminación de 20 impuestos y la actualización de deducciones de Ganancias—para enero y febrero.