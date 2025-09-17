Presupuesto 2026: UNSa advierte que la asignación de 4,8 billones es insuficiente

Miguel Nina, rector de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), en CNN Salta, alertó que el presupuesto 2026 presentado por el presidente Javier Milei, que asigna 4,8 billones de pesos al sistema universitario, “no está acorde a lo solicitado por el Consejo Interuniversitario Nacional”, que solicitó 7,3 billones.

“El presupuesto que figura en la planilla es similar al que vamos a cerrar este año y nos mantiene en una situación sumamente compleja”, indicó Nina.

Según explicó, la UNSa aprobó un presupuesto de 67 mil millones de pesos para 2025, mientras que la cifra propuesta para 2026 es de 68 mil millones, sin grandes diferencias.

En ese marco, destacó que algunas carreras, como la parte final del trayecto de Medicina, entre otras, se están dictando con fondos propios debido a la caída de convenios, lo que implica “una reasignación interna de recursos y afecta los gastos de funcionamiento”.

En materia salarial, recordó que un docente de dedicación simple recién ingresado recibe unos 250 mil pesos brutos; mientras que un profesor titular, con antigüedad, puede superar los 2,8 millones de pesos anuales.