Caída histórica en la matrícula: La UNSa advierte una baja del 15% al 20%

ADIUNSa informó que desde el próximo 1 al 6 de diciembre se llevará adelante un paro universitario, por lo que el rector de la UNSa, Miguel Nina explicó como impactaría esta medida.

“Puede tener un impacto en medida que tenga un alto acatamiento del paro, no podemos afirmar a ciencia cierta, creería que algunas facultades el acatamiento al paro no es alto y en otras sí” comentó el rector en CNN Radio Salta.

Sobre la situación económica de la universidad, contó que ayer realizaron la rendición de cuentas del 2024 y se solicitaron los fondos del 2025: “Estamos hablando de 100 millones de pesos que para nosotros es una cifra importante”.

Próximos de comenzar un nuevo año, se presentó en el Congreso un presupuesto 2026 de casi 69.000 millones de pesos: “Implicaría mantener una situación similar a la de ahora”.

“Hoy tendríamos que tener un presupuesto mínimo entre 73.000 y 74.000 millones de pesos que nos permita cubrir el déficit y mantener el status quo de las cuestas”.

Matricula 2026

Nina dijo que la matricula viene en caída hace un par de años, entre un 15% y 20 %, algo que se reflejó el año pasado con una matricula de 40.400 estudiantes de los cuales 7.500 eran ingresantes, mientras que este año fue de casi 37.000 con 9.000 ingresantes.

“Bajó la matricula en general pero los ingresantes subieron”.

Las causas de esta baja son múltiples, señaló, desde la situación económica a la situación social de los estudiantes.

“Tenemos una masa de estudiantes que vienen de hogares con carencias monetarias, que condicionan cualquier cosa que quiere hacer, pero no solo monetaria, sino que no tienen cobertura social”, algo que buscan atenuar con acciones coordinadas con Provincia para prestar atención médica.

El desafío estará puesto en modificar las ofertas académicas tradicionales, avanzando en carreras de salida más rápida y con impacto laboral como tecnicaturas: “Estamos frente a un estudiante distinto. Hay carreras que duran hasta 15 años promedio, el chico hoy busca carrera de salida más rápida” finalizó.