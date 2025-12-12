ARCA denunció penalmente a la AFA por una deuda millonaria en impuestos y aportes

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una denuncia penal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social. Según el escrito, el perjuicio fiscal ascendería a $7.593.903.512,23.

La acusación fue impulsada por el organismo que encabeza Andrés Vázquez y sostiene que la AFA retuvo impuestos y aportes previsionales sin ingresarlos en tiempo y forma al fisco. Los hechos investigados abarcan un período que va desde agosto del año pasado hasta la actualidad, y encuadran en los artículos 4° y 7° del Régimen Penal Tributario.

De acuerdo con la denuncia, la entidad actuó como agente de retención y omitió depositar los montos correspondientes, superando el umbral mensual previsto por la ley penal tributaria. Al 10 de diciembre de 2025, las retenciones impositivas seguían impagas, mientras que los aportes a la seguridad social fueron ingresados fuera del plazo legal.

El detalle de la deuda indica que las retenciones impositivas no ingresadas suman $916.005.301,41, correspondientes a IVA y Ganancias de agosto y septiembre de 2025. En tanto, las contribuciones a la seguridad social, depositadas en forma extemporánea, alcanzan los $6.677.898.210,82 y comprenden el período entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025.

En el escrito se identifica como responsable principal a Claudio Fabián Tapia, presidente de la AFA, en su carácter de administrador y agente de retención. ARCA sostiene que la conducta se ajusta a la figura de apropiación indebida, ya que los fondos fueron efectivamente retenidos y la entidad tenía capacidad para cumplir con el depósito.

La denuncia quedó radicada en la Justicia Nacional en lo Penal Económico, con competencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y advierte que la maniobra investigada afecta de manera directa la recaudación del Estado y el financiamiento de sus funciones esenciales.