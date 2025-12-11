Condenan a dos hermanos por difusión y tenencia de material de abuso infantil

En un allanamiento realizado en el domicilio donde residen, se secuestró evidencia digital, que, tras su análisis, permitió verificar que ambos se encontraban vinculados a la actividad ilícita, la cual involucraba a menores de 13 años.

La fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio abreviado, donde la jueza del distrito Centro, Paola Marocco, condenó a dos hermanos, imponiendo a uno de ellos a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional como autor del delito de difusión de material de abuso sexual y/o explotación infantil, y al otro la pena de 1 año y 4 meses de prisión de ejecución condicional como autor del delito de tenencia de material de abuso sexual y/o explotación infantil agravada por la presencia de menores de 13 años.

Ambos deberán observar el cumplimiento de reglas de conducta para conservar la condicionalidad de la pena impuesta, entre ellas realizar tratamiento psicológico y se dispuso que sean registrado en el Banco de Datos Genéticos.

La investigación se inició a partir de un reporte de la ONG NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children), luego de detectarse la posible comisión del delito de tenencia de material de abuso sexual infantil a través de Internet en esta provincia.