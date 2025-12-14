Incautan cargamento ilegal valuado en 30 millones de pesos: Hay tres demorados

Tres hombres fueron puestos a disposición de la Justicia. El hecho ocurrió en la madrugada de ayer durante un control vehicular sobre ruta provincial 5, donde se detectaron neumáticos, electrodomésticos, cigarrillos, hojas de coca, entre otros elementos. Intervino la Fiscalía Federal de Salta.

Esta madrugada, efectivos de la Sección Seguridad Vial Apolinario Saravia, durante un control vehicular en la ruta provincial 5, a la altura del kilómetro 140 de Luis Burela, observaron dentro de un furgón bultos de grandes dimensiones.

Tras inspeccionar el rodado y fiscalizar la carga, constataron que se trataba de 24 neumáticos, 7 bicicletas, 20 ventiladores, 260 cajas de cigarrillos, 311 kilogramos de hojas de coca, un lavarropas, entre otros elementos, de los cuales los poseedores no presentaron documentación que avalara su legal procedencia. La mercadería fue valuada en alrededor de 30 millones de pesos.

En este contexto, tres hombres mayores de edad fueron puestos a disposición de la Justicia, junto con la mercadería.

Intervino la Fiscalía Federal de Salta.