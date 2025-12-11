Maduro habría ofrecido abandonar Venezuela a cambio de una amnistía

De acuerdo a la agencia Reuters, Nicolás Maduro se comunicó con Donald Trump a través de una llamada telefónica el 21 de noviembre. En esta llamada, el venezolano le habría comentado que estaba listo para abandonar Venezuela, siempre y cuando se garantizara una amnistía legal completa tanto para él como para su familia.

La propuesta llegó en un contexto de máxima tensión mientras Estados Unidos busca lograr la salida de Maduro.

El entorno de la conversación ha sido marcado por un creciente despliegue militar estadounidense en el Caribe, dirigido al combate del narcotráfico pero que, en palabras de la dictadura venezolana y sus aliados, constituye un intento de propiciar un cambio de régimen en Caracas.

Las fuentes de Reuters aseguran que Maduro condicionó su renuncia y salida del país a un salvoconducto jurídico lo que se podría traducir como refugio político.