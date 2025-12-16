Revocaron la condena y absolvieron a tres policías por la muerte del peluquero Matías Ruiz

La Sala IV del Tribunal de Impugnación resolvió absolver a tres policías que habían sido condenados en primera instancia por la muerte de Matías Ruiz, ocurrida durante un operativo policial en el microcentro de la ciudad de Salta en julio de 2021.

La decisión, según El Expreso, alcanzó a los efectivos Sergio David Llanes, Héctor Matías Rodríguez y Néstor Damián Ulloa, quienes habían recibido penas de tres años de prisión y cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de vejaciones calificadas. El fallo fue firmado por los jueces Federico Armiñana Dohorman y Ezequiel Molinati.

En la resolución, el Tribunal consideró que, si bien existieron excesos en el uso de la fuerza durante el tramo final del procedimiento, el Código Penal no contempla la figura de “vejaciones culposas”, requisito que, según los magistrados, sería necesario para sostener una condena penal en este caso.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 13 de julio de 2021, cuando Ruiz, un peluquero tucumano de 27 años, fue demorado por personal policial en cercanías del Parque San Martín. De acuerdo a lo incorporado en la causa, el joven atravesaba un cuadro de excitación psicomotriz asociado al consumo de cocaína y permaneció alrededor de una hora bajo custodia policial.

Posteriormente, fue trasladado en ambulancia al hospital San Bernardo, donde falleció minutos después. El examen del cuerpo indicó la presencia de múltiples golpes.

En el primer juicio, el Ministerio Público Fiscal había solicitado condenas para ocho funcionarios estatales - cuatro policías y cuatro integrantes del SAMEC -, todos acusados por homicidio culposo. Con la decisión del Tribunal de Impugnación, la causa quedó concluida en esta instancia.