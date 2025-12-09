Allanaron 17 clubes y las instalaciones AFA por el escándalo con "Chiqui" Tapia

A dos semanas de iniciado el escándalo por el cuál quedó involucrado "Chiqui" Tapia, la Justicia federal avanzó sobre una trama económica que salpica al fútbol argentino.

En el marco de la causa que investiga a la firma Sur Finanzas por presunto lavado de activos, el juez federal subrogante de Lomas de Zamora, Luis Armella, ordenó 33 allanamientos simultáneos en sedes deportivas, domicilios particulares y oficinas vinculadas al negocio futbolístico.



Los procedimientos, realizados por efectivos de la Policía Federal y agentes de la Dirección General Impositiva (DGI), fueron solicitados por la fiscal Cecilia Incardona, quien apunta a reconstruir el circuito de fondos y préstamos otorgados por la financiera a distintos clubes del país.

Entre los lugares allanados figuran la sede central de la AFA, ubicada en Viamonte al 1300, su predio de Ezeiza “Lionel Messi”, y las oficinas de la Superliga Argentina de Fútbol, en Puerto Madero. También fueron incluidos clubes de Primera y del Ascenso.

La lista completa:

Argentinos Juniors

Cinco domicilios en la Ciudad de Buenos Aires:

Racing y San Lorenzo

Club Armenio

Acassuso y Banfield

Independiente

Los Andes y Platense

Barracas Central

Brown de Adrogué

Defensores de Glew

Excursionistas

Club Atlético Recreativo Estrella del Sur (Alejandro Korn)

Deportivo Morón

Temperley (avenida 9 de Julio 360).

Según trascendión, la investigación busca documentación sobre contratos de sponsoreo, préstamos y movimientos financieros presuntamente irregulares. Según la hipótesis de la fiscalía, Sur Finanzas habría canalizado operaciones económicas a través de clubes y dirigentes, con fondos de origen incierto.