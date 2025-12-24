Los detuvieron después de robar una bolsa de naranjas en Río Piedras

Los detuvieron después de robar una bolsa de naranjas en Río PiedrasPoliciales24/12/2025
Personal del destacamento Río Piedras detuvo a dos hombres durante un patrullaje preventivo después un hecho de inseguridad.
Se trata de dos sujetos de 32 y 45 años, que quedaron detenidos por sustraer elementos de una finca en la localidad de Metán. La intervención inició por una alerta vecinal en la dependencia policial.
Los efectivos encontraron la camioneta con bolsas con cítricos sustraídos. Tras un patrullaje lograron ubicar a los sospechosos en la ruta nacional 16.
