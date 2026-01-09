Corsos en Castañares: Aclaran que sólo la Fundación Sentimiento los organiza

El próximo 17 de enero dará inicio la temporada de corsos en la zona norte de la ciudad con el tradicional “Corso de Castañares 2026”.

Las actividades están organizadas por Fundación Sentimiento y se realzan en avenida Houssay entre San Antonio de los Cobres y avenida Bolivia. Allí los vecinos disfruten en su barrio de la temporada carnestolenda.

Sin embargo, nunca falta quien se aproveche de esta situación para rédito personal. A través de los grupos de Facebook alertaron que personas desconocidas brindaban un número de teléfono que no pertenece la organización.

“IMPORTANTE!!! para información sobre el Corso de Castañares, por favor ir a la página oficial de Facebook de Fundación Sentimiento....hay gente que se está haciendo pasar por organizadores y no lo son....” publicaron en redes sociales.

En diálogo con InformateSalta, el referente de Fundación Sentimiento, Mario Siares (H), aseguró que querían llevar tranquilidad a los vecinos y que todo lo referido a la los corsos se deben comunicar 387-4037063.

Si bien no han confirmado estafas o situaciones extrañas quieren mantener en alerta a los vecinos, aseguraron desde la organización.

“Si todo sale bien, el 17 comenzamos los corsos y en los próximos días haremos el lanzamiento” agregó.