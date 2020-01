Marcela Tiraboschi habló de Cacho Fontana: "Lo disculpo por su adicción"

Marcela Tiraboschi, la ex mujer de Cacho Fontana, habló en Los Ángeles de la Mañana acerca de cómo fue su romance con él, cómo fue la denuncia por violencia de género e introducción a las drogas, publicó Filo News.

“Pasaron muchos años, fue una pareja importante, yo lo tomé así, no sé si él para conmigo también porque él dijo muchas cosas que me hicieron daño luego del juicio, que fue por golpes, drogas. Decían que quería sacarle plata, yo me enamoré de Norberto Palese. No le guardo rencor, si me lo cruzara tomaría un café, le mando un beso y fuerza para seguir”, comentó.

Además, la ex modelo y secretaria televisiva recordó: “Nos conocimos cuando yo trabajaba con Sofovich. Me invitó a cenar, nos pusimos de novios, nos pescó el periodismo, nos fuimos a vivir juntos y ahí me mostró su otra cara, la triste. Había golpes, porque yo no quería drogarme con él, no era adicta. Si lo hubiera sido, hubiera seguido al lado de Cacho”.

“Pasaron muchos años, soy una mujer que no soy rencorosa, no odio y sé perdonar, entiendo que un adicto es un enfermo, lo disculpo por su adicción y porque después nunca más me nombró, podría haber seguido hablando y colgarse”, en referencia a la denuncia que realizó en 1992. Cuatro años después, el artista fue sobreseído por la causa.

Por otro lado, cuando fue consultada por su presente, reveló que prefirió alejarse de los medios y vivir en tranquilidad en su hogar de Bragado. Sin embargo, reveló que recientemente sufrió un grave accidente doméstico.

“Caí a un pozo ciego, que está en el fondo de casa”, reveló y continuó: "Es un pozo, donde pasa todo lo del baño y sale el agua. Sabía que estaba eso, pero había un gatito en el tapial, me subí para agarrarlo y ¡blum! me voy para abajo, se desmorona".

"Caigo y me engancho en un pedazo de mármol con los brazos para que el agua no me arrastrara, estoy viva de milagro. Empecé a los gritos, estaba sola porque vivo sola, ‘ayudenme socorro’, viene el vecino y los bomberos y una ambulancia", amplió.

“Dije ‘me muero’ porque tenía excremento hasta acá -en referencia a su cuello-, el agua me tapaba, nunca vi la muerte tan cerca, fue feo feo. Y acá estoy, puedo hablar y te la puedo contar. Son accidentes caseros, uno qué se iba a imaginar”, finalizó.