Denuncian a Martín Demichelis por una presunta estafa con una constructora

El exentrenador de River Plate, Martín Demichelis, fue denunciado por presunta estafa a través de una empresa constructora en la que habría participado como socio. En la causa también se menciona a su expareja, Evangelina Anderson, y a su padre.

La denuncia fue presentada por la abogada María Florencia Arieto, quien aseguró que la firma “nunca entregó los departamentos comprometidos y desapareció”. Según detalló, la empresa involucrada sería Faer Group, que habría generado fideicomisos para la venta de unidades en un edificio que nunca se construyó.

“En 2018 invirtió y se incorporó como socio, crearon fideicomisos y vendieron departamentos que nunca fueron entregados”

“El terreno donde debía levantarse el edificio pertenece al padre de Evangelina Anderson”, señaló Arieto. Además, el influencer Pedro “Pepe” Ochoa explicó en el programa LAM que Demichelis “en 2018 invirtió y se incorporó como socio de una empresa que comenzó a crear fideicomisos y vender departamentos que nunca fueron entregados”.

De acuerdo con la denuncia, la compañía no tiene oficinas físicas y uno de sus directores estaría prófugo.

Consultada por el tema, Evangelina Anderson negó cualquier vínculo con el caso: “No voy a hablar porque no tiene nada que ver conmigo ni con mi familia. Hay que tener cuidado con las cosas que se dicen. Que lo demuestren, porque es imposible. No se metan con mi papá ni con nadie de mi familia”, advirtió.