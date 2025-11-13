¡Históricos! Ca7riel y Paco Amoroso ganaron sus primeros Latin Grammy por Papota

Ca7riel y Paco Amoroso arrancaron la noche de los Latin Grammy 2025 de la mejor manera: el dúo argentino obtuvo sus tres primeras estatuillas gracias a su EP Papota, imponiéndose en las categorías Mejor Video Musical Versión Corta, Mejor Canción Pop y Mejor Video Musical Versión Larga.

Los galardones fueron recibidos por el director Martín Piroyansky, responsable de los videos junto a Ferrán Echegaray. “Gracias a Ca7riel y Paco por confiar, y por más ficción en Argentina”, expresó emocionado al subir al escenario por segunda vez.

Con diez nominaciones en total, los músicos llegaron al MGM Grand Garden Arena de Las Vegas de sorpresa para recibir el tercer premio, marcando un récord histórico: nunca antes artistas argentinos habían alcanzado tantas postulaciones en una misma edición de los Latin Grammy.

El fenómeno Papota los ubicó en categorías centrales como Álbum del Año, Canción del Año, Grabación del Año, Mejor Álbum de Música Alternativa y Mejor Canción Pop, además de los reconocimientos audiovisuales que ya cosecharon.

Su presente también está marcado por una extensa gira internacional con presentaciones en festivales de renombre en Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica. Entre los hitos que se vienen, destacan sus shows junto a Kendrick Lamar en México, Colombia, Brasil, Chile y Argentina, incluyendo una fecha en el estadio River Plate el pasado 4 de octubre.

Con sus primeros Latin Grammy en mano, Ca7riel y Paco Amoroso consolidan un camino artístico que ya los posiciona como referentes globales. Según adelantaron, este es solo el comienzo de una etapa aún más ambiciosa.



