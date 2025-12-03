Kmila Reynoso, la salteña que llega con su música a Buenos Aires

Espectáculos03/12/2025Carolina Perez CentenoCarolina Perez Centeno
Kamila reynoso2

La cantante salteña Kmila Reynoso continúa expandiendo su carrera y esta vez llegará a los escenarios porteños con un show acústico de folklore. La artista se presentará el jueves 11 de diciembre a las 21 hs en Club Temple, ubicado en Paseo La Plaza, sobre avenida Corrientes 1660.

colonia de vacaciones inscripcionesEstalló el verano: Se agotaron los cupos para las colonias de vacaciones

El espectáculo forma parte del ciclo de acústicos del espacio cultural y cuenta con el apoyo de Bamusica y el Ministerio de Cultura de la Nación. Reynoso ofrecerá un recital íntimo donde recorrerá parte de su repertorio folklórico acompañada por su guitarra. 

Kmila inició su recorrido en la infancia como parte de Los Luceritos de Orán y, con el tiempo, desarrolló un proyecto solista que incluye dos discos, giras por distintos escenarios del país y múltiples reconocimientos institucionales.

CAMPO QUIJANOTurismo en Quijano: "Hay una cantidad impresionante de cosas para visitar”

Las entradas y más información se pueden consultar a través de la página oficial del espacio: www.clubtemple.com.ar.

Kamila reynoso

Últimas noticias
Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día