Kmila Reynoso, la salteña que llega con su música a Buenos Aires

La cantante salteña Kmila Reynoso continúa expandiendo su carrera y esta vez llegará a los escenarios porteños con un show acústico de folklore. La artista se presentará el jueves 11 de diciembre a las 21 hs en Club Temple, ubicado en Paseo La Plaza, sobre avenida Corrientes 1660.

El espectáculo forma parte del ciclo de acústicos del espacio cultural y cuenta con el apoyo de Bamusica y el Ministerio de Cultura de la Nación. Reynoso ofrecerá un recital íntimo donde recorrerá parte de su repertorio folklórico acompañada por su guitarra.

Kmila inició su recorrido en la infancia como parte de Los Luceritos de Orán y, con el tiempo, desarrolló un proyecto solista que incluye dos discos, giras por distintos escenarios del país y múltiples reconocimientos institucionales.

Las entradas y más información se pueden consultar a través de la página oficial del espacio: www.clubtemple.com.ar.