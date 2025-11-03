“Socios al desnudo” llega a Salta con humor y secretos del espectáculo

Los periodistas Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, reconocidos por su trabajo en Intrusos 25 años y Socios del Espectáculo (América TV), presentan en Salta su nuevo espectáculo “Socios al desnudo (Lo que nunca contamos de los famosos)”, una propuesta que combina humor, anécdotas y confesiones inéditas del mundo del espectáculo.

El show, que tendrá una única función el domingo 23 de noviembre a las 22:00 en Peña Panadería del Chuña, invita al público a descubrir los secretos detrás de cámara, historias personales y detalles nunca antes contados de la trayectoria de los conductores y de la farándula argentina.

Con un estilo que mezcla stand up comedy y sketch televisivo, Lussich y Pallares recorrerán los momentos más emblemáticos de sus programas, como Los Escandalones y Las Bombas, e incluirán canciones, bailes y humor interactivo, evocando el espíritu de grandes duplas como Olmedo y Portales.

Las entradas ya están disponibles en Boutique Americana, calle Zuviría 142, Salta Capital, bajo la organización de Gurnier Producción. El espectáculo promete risas, complicidad con el público y un acercamiento único al detrás de escena de la farándula nacional.