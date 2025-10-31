Quién es Meri Deal, la artista uruguaya vista junto a Franco Colapinto en México

Luego del Gran Premio de México, las cámaras captaron a Franco Colapinto junto a la cantante uruguaya Meri Deal en un exclusivo VIP, lo que desató rumores de romance.

Meri, nacida en Montevideo en 1996, se hizo conocida como la voz principal de Toco Para Vos, la banda de cumbia pop que marcó una época con temas como Hasta la luna y Solo necesito. Desde hace dos años vive en Ciudad de México, donde desarrolla su carrera solista.

"No me gusta estar en boca de la gente por algo que no sea mi música”

Prima del reciente ganador de Gran Hermano, Bautista Mascia, Meri abrió en 2019 el show de Ed Sheeran en Uruguay y hoy continúa componiendo y produciendo su propia música.

Las imágenes difundidas por el programa LAM la muestran muy cerca del piloto argentino, aunque la artista había aclarado meses atrás: “Prefiero mantener mi vida personal en la intimidad, no me gusta estar en boca de la gente por algo que no sea mi música”.