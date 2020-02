"La Bomba" fue increpada por peluquera en el escenario: "Tuve miedo que me acuchillara"

Un incidente interrumpió la actuación de Gladys La Bomba Tucumana en el Carnaval Solidario, este domingo en el Club Atlético San Juan de Banda del Río Salí, en la vecina provincia.

Cuando Gladys estaba cantando, la famosa peluquera Jorgelina Zalazar logró eludir los controles de seguridad y subió al escenario.

Jorgelina se acercó directamente a Gladys, increpándola y diciéndole algunas cosas que no alcanzaron a escucharse, con una actitud que parecía amenazante.

Gladys entonces optó por interrumpir su actuación, hasta que el personal de seguridad reimpuso el orden.

«Temí por mi vida, tuve miedo de que me clavara un cuchillo, no conozco a esa persona, jamás la vi en mi vida, no sé quién es«, manifestó La Bomba Tucumana en referencia a Jorgelina, según una publicación en Instagram.

Video: